Gamal Abdelhamid, exjugador estrella del Zamalek, lanzó una fuerte sorpresa sobre el clásico ante el Al Ahly, al revelar que posee una información que indica que la tecnología del videoarbitraje «VAR» se averió durante el encuentro, coincidiendo con su ataque a las decisiones arbitrales que se vivieron en el partido y asegurando que el Zamalek no obtuvo lo que le correspondía dentro del campo.

Abdelhamid afirmó, en sus declaraciones al programa «El Defender», emitido por el canal Al Shams, que el clásico le hizo sentir que existen dos reglamentos arbitrales en el mundo: uno que se aplica en Egipto y otro en Europa, criticando lo que considera una diferencia en la interpretación y aplicación de las reglas del juego, especialmente en los grandes partidos.

El exjugador del Zamalek añadió que posee una información según la cual la tecnología del vídeo «VAR» estuvo averiada durante el clásico, una declaración que plantea interrogantes sobre el grado de operatividad de la tecnología durante el encuentro, información que necesita una confirmación oficial de los organismos competentes.

Gamal Abdelhamid: el Zamalek tuvo un penalti y Gamal Al Sherif confirmó que le correspondía

Abdelhamid abordó la polémica surgida en torno a las acciones arbitrales del partido, señalando que el experto en arbitraje sirio Gamal Al Sherif confirmó la existencia de un penalti a favor del Zamalek, al considerar que el conjunto blanco no obtuvo lo que le correspondía en el encuentro.

El exjugador del Zamalek dirigió críticas a quienes defendieron al árbitro del partido, diciendo que quienes lo defendieron, según su punto de vista, pertenecen al club Al Ahly o al comité de árbitros, y además manifestó su rechazo a la manera en que se interpretan los reglamentos arbitrales en Egipto, al considerar que se interpretan según las afinidades.

En un mensaje llamativo, Gamal Abdelhamid subrayó que el Al Ahly, con las grandes estrellas y los enormes recursos técnicos y económicos que posee, no necesita a un árbitro para lograr la victoria, asegurando que el equipo cuenta con medios que le permiten resolver los partidos dentro del rectángulo verde.

Explicó que su objeción no pretende menospreciar al Al Ahly ni poner en duda las capacidades de sus jugadores, sino que surge en defensa del derecho del Zamalek a recibir decisiones justas, lejos de los errores arbitrales que pueden influir en el resultado de los partidos.

Abdelhamid cerró sus declaraciones insistiendo en la necesidad de aplicar los reglamentos arbitrales con criterios únicos a todos los clubes, en medio de la polémica que generó el clásico, y recalcando que la justicia arbitral sigue siendo una exigencia fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, mientras que lo relativo a la avería de la tecnología del vídeo necesita una aclaración oficial que zanje la controversia existente sobre el hecho.