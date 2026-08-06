Yaisle calma la ira de la afición del Al Ahly con un mensaje conmovedor: ¿qué dijo?

El alemán Matthias Jaissle, exdirector técnico del Al-Ahli saudí, quiso dirigir un mensaje emotivo a la afición de "Al-Raqi", en su primera declaración tras su salida oficial del club, en un intento por despedirse de los aficionados que lo apoyaron durante los últimos años.

Jaissle había sido objeto de duras críticas por parte de la afición del Al-Ahli, después de decidir dimitir de su cargo en un momento difícil antes del comienzo de la temporada y a falta de solo una temporada para que expirara su contrato.

Jaissle publicó su mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma "Instagram", donde afirmó que la afición del Al-Ahli fue la primera en depositar su confianza en él desde su llegada a Yeda, señalando que su etapa con el equipo seguirá siendo uno de los momentos más destacados de su carrera como entrenador.

El técnico alemán dijo: "Desde el primer día, fuisteis vosotros, los aficionados, quienes me disteis vuestra confianza y quienes creísteis en mí. Y después de tres años, tras conquistar dos títulos de la Liga de Campeones de Asia, ganar la Supercopa y vivir muchos momentos inolvidables, me marcho de Yeda sin llevarme más que orgullo y cariño hacia vosotros".

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Y añadió: "Cada partido, cada desafío y cada celebración hicieron que este viaje quedara grabado en la memoria", en referencia a los éxitos que logró con el Al-Ahli, después de conducir al equipo a coronarse con el título de la Liga de Campeones de Asia de élite en dos ocasiones, además de la Supercopa saudí.

Jaissle cerró su mensaje dando las gracias a la afición del Al-Ahli, deseándole al club mucho éxito durante la próxima etapa, al decir: "Gracias por vuestra confianza y por creer en mí. Os deseo mucho éxito", unas palabras que suscitaron una amplia reacción entre la afición de "Al-Raqi", tras un periodo de polémica que acompañó su salida del club.