Deniz Undav negó con la cabeza cuando su partido contra el Borussia Dortmund llegó a su fin a los 63 minutos. Caminó lentamente hacia el banquillo, chocó brevemente la mano con Dzenan Pejcinovic y avanzó detrás de Sebastian Hoeneß en dirección al banco. Miró un instante al entrenador, que en ese momento estaba dando instrucciones al campo y no lo vio. Así que Undav, con los hombros ya algo caídos hacia delante, siguió caminando, saludó por compromiso a la gente con la que se cruzó, cogió una botella de agua y se sentó en el banquillo.

Unos minutos después tuvo que mirar impotente cómo el Dortmund, con su segundo disparo a puerta y tras su primera combinación realmente lograda a través de Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, otra vez Bellingham y el ejecutor Maximilian Beier marcaba el 1-0 en este partido más bien espeso.

Unos 30 minutos más tarde, el VfB había encajado su tercera derrota en el cuarto partido de la temporada de la Bundesliga y Undav, 0 goles esta temporada, 0 asistencias, 0,5 disparos y 24,8 contactos con el balón por partido, analizó en Sky el mal inicio de curso de su equipo en general y el suyo en particular, desahogándose con ello.

"Tengo la sensación de que estoy demasiado atrás en el campo. Estoy demasiado atrás, luego tengo que correr 40 metros hacia delante y allí no recibo balones. En cuatro partidos solo he tenido dos ocasiones", dijo. La temporada pasada, explicó, "mantuve más la línea y entonces estaba ahí en el momento adecuado".

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¿Quién es responsable del flojo inicio de temporada de Deniz Undav?

Quien ahora quiera escuchar ahí una crítica no precisamente silenciosa a su entrenador Sebastian Hoeneß, se equivoca. Hoeneß no ha cambiado la posición de Undav en el VfB, ni tampoco le exige cosas distintas a las de la temporada pasada. Al fin y al cabo, Sebastian Hoeneß sabe que eso solo es posible de forma muy limitada.

La mayor fortaleza del futbolista instintivo Deniz Undav, sobre cuya improbable carrera futbolística verdaderamente se ha escrito suficiente en los últimos años, es precisamente que no es uno de esos futbolistas modernos y teledirigidos a los que en los centros de alto rendimiento se les ha inculcado cada posible e imposible desmarque para cada posible e imposible situación.

Por supuesto, sus entrenadores pueden enseñarle cosas y darle conceptos tácticos, por supuesto pueden desear que ocupe preferentemente determinados espacios y cómo, por ejemplo, debe ayudar en tareas defensivas. Undav sigue siendo futbolista profesional, aunque haya llegado por una vía poco convencional. Su carrera no se basa en casualidades.

Pero, ¿dibujarle los movimientos? Eso no funcionaría con Undav, sencillamente no es así como funciona su juego. Undav no es un "futbolista de plantilla", sino "un futbolista instintivo brutal. Asociaba el juego de una manera increíblemente buena. Ya sabía lo que iba a pasar en el campo tres pasos después", explicaron dos de sus antiguos entrenadores de juventud durante el Mundial sobre el jugador Deniz Undav en Spiegel.

Fue entonces, cuando tras los dos primeros partidos de la fase de grupos contra Curacao y sobre todo contra Costa de Marfil había logrado tres goles y una asistencia y parecía que toda Alemania podía ponerse de acuerdo con Deniz Undav y su improbable historia de ascenso (hace seis años todavía era delantero de Tercera, un poco antes vivía con 100 euros al mes, jornadas de 17 horas entre trabajo y entrenamiento y 40 minutos andando hasta el trabajo).

Deniz Undav, ese simpático alemán del norte con raíces kurdas que "una o dos veces por semana tiene que comer döner o hamburguesa" por el bien de su alma, pareció durante unos pocos días el tipo que podía devolverle el buen humor a Alemania. Por un brevísimo momento, de verdad pareció que todo era posible, incluso que Undav pudiera llevar a la selección alemana al título en el Mundial.

Incluso Julian Nagelsmann lo puso de inicio en los dieciseisavos de final contra Paraguay.

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¿Qué dijo Julian Nagelsmann sobre Undav tras la eliminación en el Mundial?

Tras la eliminación en la tanda de penaltis Undav fue el único jugador al que Nagelsmann criticó públicamente. O mejor dicho: una ocasión fallada por Undav en la fase inicial del partido. "Estamos cuatro solos delante de la portería, solo tenemos que dar el pase al lado y empujamos el balón a la portería vacía. Y Deniz la pica de alguna manera al segundo palo. Es una acción muy sencilla, no había mucho detrás", dijo Nagelsmann.

Esa frase no dejó de rondarle durante el verano a Undav, a quien en realidad le caracteriza cierta mentalidad de que le da igual todo. "Todo el tiempo estuve pensando en si nuestra eliminación también había sido culpa mía", dijo Undav antes del inicio de la temporada en la Bundesliga-Magazin.

Aunque en esa situación no vio a ningún compañero mejor colocado y, después de la ocasión fallada, todavía quedaban 115 minutos para evitar la tanda de penaltis, aun así se hizo la pregunta: "¿Fue realmente culpa mía?"

Por supuesto que no. Naturalmente nadie puede saber, salvo quizá el propio Undav, si aquella ocasión fallada, incluido el último dardo de Nagelsmann, sigue pasándole factura hoy al jugador de 30 años.

¿Por qué Jürgen Klopp no convocó a Deniz Undav para la selección alemana?

Pero el hecho es que Undav tiene que lidiar actualmente con varios reveses profesionales que antes del Mundial parecían impensables. Cuando aparentemente todo le salía sin esfuerzo, firmó 19 goles y seis asistencias en la Bundesliga y nueve goles y dos asistencias en 13 partidos internacionales. Ahora están la crisis con el VfB Stuttgart, su sequía goleadora personal y, para colmo, Jürgen Klopp tampoco lo tuvo en cuenta de momento para la reconstrucción del equipo alemán tras el desastre del Mundial.

"Ahora tengo que volver a demostrarle a un entrenador que pertenezco a esto", dijo Undav en Sky. Eso es "agotador", dijo, antes de precisar: "Él dijo que las expectativas son distintas. En los dos partidos que vio, contra el Bayern y Colonia, no estuve bien. Eso hay que aceptarlo. Estuve decepcionado un momento porque pensé que con el Mundial y los partidos con la camiseta de la selección quizá me había ganado cierto margen. Aparentemente no es así. Tengo que volver a demostrarme y enseñarle otra vez al entrenador que pertenezco a esto. Aunque es agotador tener que demostrárselo a cada entrenador, ya lo he hecho suficientes veces. No soy de los que se vienen abajo, ahora no me voy a poner a llorar. Estuve decepcionado cinco minutos y después miré hacia delante. Lo daré todo para poder recomendarme en noviembre".

Deniz Undav se caracteriza por una mentalidad de "me da igual, yo ya me encargo"

Ante la repregunta sobre cómo había que entender su afirmación de que no es de los que se vienen abajo, apareció otra faceta bastante singular de él. "Hablo con franqueza, no me muerdo la lengua y digo lo que pienso, tanto lo negativo como lo positivo. He tenido muchos problemas y muchas veces he tenido que demostrar mi valía. Ha sido así toda mi vida. Da igual dónde haya estado, al principio no funcionaba porque la gente decía que mi lenguaje corporal no era el adecuado o que yo no era un velocista. Pero ha sido así toda mi vida. El año pasado hice 39 contribuciones de gol y mi lenguaje corporal era el mismo. Si me conoces como persona, sabes cómo llevarlo".

Ahí estaba de nuevo esa actitud de "me da igual, yo ya me encargo", que constituye una gran parte de su aura. Si vuelve a encontrarla también sobre el campo, entonces no habrá que preocuparse demasiado por el futuro de la carrera de Deniz Undav.