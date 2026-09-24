Así lo informa el especialista en la MLS Jose Roberto Nunez, que escribe para el portal Philly Voice. Según esa información, los aurinegros presentaron una oferta por el joven de 17 años en el pasado periodo de traspasos, pero el club de la Major League Soccer la habría rechazado.

Jakupovic tiene en Filadelfia un contrato en vigor hasta 2030, que además incluye la opción de una temporada más. Es un delantero centro de 1,91 metros que ya también ha rendido con éxito en la principal liga norteamericana: en siete partidos suma un gol y una asistencia en la presente temporada.

El diestro juega con más regularidad en la liga juvenil MLS Next Pro, en la que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en 17 encuentros. Con la selección sub-17 de Estados Unidos, suma unos notables doce goles en nueve partidos. Debido a sus orígenes, Jakupovic también podría jugar para Bosnia y Herzegovina.

¿Habría sido Jakupovic el primer jugador estadounidense en la cantera del BVB?

Ya en el pasado, el BVB había llevado en varias ocasiones a Alemania a jóvenes jugadores de Estados Unidos: por ejemplo, Christian Pulisic logró consolidarse en el conjunto aurinegro. Borussia acabó vendiendo al atacante al FC Chelsea por 64 millones de euros. Actualmente, el jugador de 28 años milita en el Milan.

Actualmente, con Mathis Albert otro gran talento está esperando su oportunidad en Dortmund: el jugador de 17 años llegó al BVB con apenas 15 procedente de la cantera de LA Galaxy y esta temporada ya fue utilizado por el técnico Niko Kovac en la primera ronda de la Copa de Alemania: en el 5-0 ante el HEBC Hamburg jugó los 90 minutos completos en el extremo izquierdo.