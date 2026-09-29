Según ha podido saber el Express, el Effzeh ya se está preparando para una separación de Wagner. Esto habría sido el resultado de una reunión del comité. Según esa información, el técnico de 38 años será relevado de su cargo si el Colonia pierde su partido en casa tras la XXL pausa de selecciones, el 11 de octubre, contra el rival local Borussia Mönchengladbach.

Según el informe, el Colonia ya tiene incluso un sucesor en cartera con Horst Steffen. Con el técnico, actualmente sin equipo y que estuvo por última vez en el SV Werder Bremen, ya se habría alcanzado un acuerdo. El entrenador de 57 años habría estado ya el sábado en el Geißbockheim para seguir al segundo equipo contra el VfB Hilden (4-3). En torno a la visita, posiblemente ya se produjeron también negociaciones con los responsables del club en torno al director gerente Thomas Kessler.

Wagner se había hecho cargo del Colonia de manera interina en marzo en sustitución de Lukas Kwasniok, antes de ser ascendido a entrenador principal. Sin embargo, su balance hasta ahora es más que decepcionante: en once partidos de Bundesliga entre la temporada pasada y la actual, su equipo apenas ha logrado dos victorias. En la presente campaña, al menos suma cuatro puntos tras cuatro jornadas.

Bundesliga: ¿cuántos entrenadores han sido despedidos ya esta temporada?

Una salida de Wagner supondría el segundo despido de entrenador de la temporada, después de que Gladbach se separara recientemente de Eugen Polanski. En Colonia, su sucesor Alexander Blessin hará su debut con los Potros.

Steffen, por su parte, fue destituido la pasada temporada como técnico del Werder tras 21 partidos y un promedio de 0,9 puntos por encuentro, antes de que Daniel Thioune asumiera el cargo. El año anterior, Steffen se había quedado a las puertas del ascenso como entrenador del SV Elversberg. Entonces, el 1. FC Heidenheim se impuso en la promoción al club de provincia del Sarre, que entretanto ya milita en la máxima categoría.

Getty Images







