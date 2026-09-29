¿Habrá sacado ya Slaven Bilic la misma impresión? "Nunca estará satisfecho sentándose en el banquillo", dijo hace algunos meses su colega Christian Ilzer sobre Andrej Kramaric, que el año pasado perdió ligeramente en el TSG Hoffenheim la condición de titular completamente indiscutible.

Bilic, que celebró su regreso como seleccionador de Croacia después de 14 años con una victoria por 1-2 a domicilio en Chequia, también dejó en Praga a Kramaric calentándose en el banquillo durante los 90 minutos. Eso no le había ocurrido todavía esta temporada al tercer máximo goleador de la selección, aunque también en Hoffenheim Kramaric tuvo un arranque sorprendentemente flojo desde un punto de vista puramente estadístico.

Solo ha jugado 68 minutos en los seis partidos oficiales disputados hasta ahora. Ilzer no lo ha alineado ni una sola vez en la formación inicial. El año pasado, cuando Hoffenheim acabó quinto tras una gran temporada, Kramaric fue todavía titular en 28 ocasiones y volvió a firmar cifras impresionantes: 15 goles y ocho asistencias en 36 partidos para el máximo goleador histórico del TSG (158 tantos en 366 partidos), en Kraichgau desde 2016 y ya con unos orgullosos 35 años.

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La situación de Andrej Kramaric en Hoffenheim recuerda a una etapa bajo Julian Nagelsmann

Solo una vez en su etapa en Alemania Kramaric tuvo que sobreponerse a un bajón de este tipo. Fue hace mucho tiempo. Ocurrió en la primera vuelta de la temporada 2017/18, cuando Julian Nagelsmann estaba en el banquillo del Hoffenheim. Como ahora, entonces Kramaric se quedó cinco veces seguidas en el banquillo, aunque como revulsivo tuvo más minutos de los que ha tenido últimamente con Ilzer.

Eso se debe a dos motivos. Para empezar, Kramaric disputó el Mundial, donde en los cuatro encuentros hasta la eliminación en dieciseisavos de final pudo participar tres veces, pero siempre entrando desde el banquillo. Cinco días después del KO ante Portugal, Kramaric se operó de la ingle y por eso se incorporó con bastante retraso a los entrenamientos con el TSG. Es evidente que todavía no ha podido recuperar ese retraso.

A eso se suma que la plantilla del Hoffenheim se ha ampliado claramente ante la carga adicional por la participación en la Europa League. Es cierto que se perdió al extremo Bazoumana Toure (por unos 50 millones de euros al Newcastle United) y que el veterano centrocampista Grischa Prömel se marchó libre al VfB Stuttgart, pero al mismo tiempo se invirtieron 66 millones en seis fichajes.

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¿Quiénes son los competidores de Andrej Kramaric en el TSG Hoffenheim?

Por encima de todos, el retornado y nuevo internacional Bambase Conte, así como Adam Daghim, llegado desde Salzburgo, han estado claramente por delante hasta ahora en las bandas. En ataque, Kramaric compite además con el recuperado Adam Hlozek y con Tim Lemperle y Max Moerstedt, ambos excelentes en el apartado físico. También Fisnik Asllani, tras frustrarse su traspaso al RB Leipzig, volvió a ser últimamente una opción de cambio para Ilzer.

Sin embargo, el técnico austríaco será lo bastante inteligente como para no apartar a Kramaric de forma permanente. Al fin y al cabo, el croata es "un gran profesional que trabaja incansablemente en sus capacidades al detalle", había dicho Ilzer, por ejemplo, en diciembre, cuando Kramaric disputó contra el HSV su partido número 300 en la Bundesliga. "Es un ejemplo para todos nosotros, para todo el equipo", elogió Ilzer, que también definió a Kramaric como un "tipo extremadamente ganador" y una "parte importante de este equipo". No en vano Hoffenheim le renovó el contrato a principios de mayo hasta 2028.

Por eso no sorprendería que la puerta volviera a abrirse pronto para un Kramaric que estará mejor físicamente en breve. Sobre todo porque tampoco es que la competencia le haya metido el miedo en el cuerpo de cara a portería. Es cierto que Hoffenheim ha marcado siete goles en los cuatro partidos de liga, pero por un lado diez clubes superan esa cifra. Por otro, tanto en efectividad de cara a puerta como en la clasificación ocupa únicamente el quinto puesto por la cola.

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Las semanas inglesas del Hoffenheim podrían jugar a favor de Andrej Kramaric

Otro argumento a favor de que Kramaric tenga más protagonismo será además el inicio del calendario cargado. En las tres semanas posteriores al actual parón de selecciones, al conjunto de Kraichgau le esperan siete partidos oficiales. Si los resultados siguen siendo tan pobres, Ilzer estará casi obligado a recurrir al experimentado ídolo de la afición.

En cambio, cómo gestione Bilic a Kramaric en los tres partidos de la Nations League que aún quedan por disputarse (dos veces contra España y en casa frente a Inglaterra) es otra historia. Cuando dejó el cargo de seleccionador en 2012, después de casi seis años y 65 partidos, el debut de Kramaric con Croacia aún estaba a más de dos años de distancia.

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¿Seguirá Andrej Kramaric camino de convertirse en el máximo goleador histórico de Croacia?

El hecho de que lo haya convocado pese a su escaso tiempo de juego en Alemania habla a favor del delantero, que en la selección ocupa el cuarto puesto con 119 internacionalidades, por detrás de Luka Modric (203), Ivan Perisic (159) y Darijo Srna (134). Alcanzar a Srna y también a Perisic, que ocupa la segunda plaza entre los máximos goleadores con tres tantos más (39 goles), debería ser motivación suficiente para Kramaric. Tampoco los 45 tantos de la leyenda Davor Suker quedan a una distancia kilométrica.

Pero antes, Kramaric, que por ahora sigue sin marcar, debe dejar atrás la pequeña crisis en la que se encuentra estos días. Si reacciona a su condición de suplente como lo hizo entonces con Nagelsmann, en Hoffenheim seguro que no tendrán nada en contra: con once goles en la segunda vuelta, Kramaric se hizo indispensable y tuvo una contribución enorme al tercer puesto de Champions League.

Andrej Kramaric: datos de rendimiento en el TSG Hoffenheim

Partidos oficiales Goles Asistencias 366 158 74



