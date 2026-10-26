Así lo afirmó el experto español en fichajes Guillem Balague en Teamtalk. Recientemente se había informado de que el internacional inglés supuestamente estaba reconsiderando su futuro deportivo y de que varios clubes estaban interesados en ficharlo, entre ellos su exequipo, el Liverpool FC, al que había dejado libre en el verano de 2025, para disgusto de sus aficionados.

«Ahora mismo piensa: “De acuerdo, todavía no ha llegado mi momento, pero llegará. Me estoy preparando para ello”», explicó Balague sobre la situación de Alexander-Arnold. «Hay otros dos jugadores por delante de él en su posición y Eder Militao también ha jugado ya como lateral derecho contra el Sevilla. ¿Es entonces la cuarta opción? Lo que es seguro es que solo es la tercera», añadió.

Debido a las lesiones, Alexander-Arnold ya lo pasó muy mal la temporada pasada en el Real Madrid y se repartió los minutos con Fede Valverde y Dani Carvajal. Tras la marcha de Carvajal, el Real Madrid fichó a Denzel Dumfries, otro lateral de primer nivel procedente del Inter de Milán. Sin embargo, el nuevo entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, no apostó ni por Dumfries ni por Alexander-Arnold en el Clásico en campo del FC Barcelona, sino que alineó en esa posición a Fede Valverde, centrocampista de formación.

¿Qué futuro le espera a Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid?

«Pero no se viene abajo. Mourinho le ha dicho que siga trabajando y que tendrá sus oportunidades», contó Balague. «Quiere hacerse un sitio en el Real Madrid, por eso no tiene intención de dejar el club», concluyó el experto en fichajes.

Alexander-Arnold tiene contrato con el Real Madrid hasta 2031. Esta temporada solo ha disputado hasta ahora 345 minutos con su club en todas las competiciones. Ha jugado 36 partidos con Inglaterra, pero el seleccionador Thomas Tuchel no lo convocó para el Mundial del verano pasado.