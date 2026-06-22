¿Ya se ha tomado la decisión? Una declaración tajante sobre el regreso de Mancini a la selección italiana

Giovanni Malagò fue elegido hoy lunes como nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, reemplazando a Gabriele Gravina, quien renunció tras la eliminación del equipo dirigido por Gennaro Gattuso en las eliminatorias para el Mundial 2026.

La selección, cuatro veces campeona del mundo, se quedó fuera del Mundial por segunda vez consecutiva, lo que aceleró la renovación.

Tras su elección, la pregunta sobre el nuevo seleccionador ha cobrado protagonismo y el nombre de Roberto Mancini, ganador de la Eurocopa 2020, suena con fuerza.

En la rueda de prensa de hoy, Malagò reiteró que no hay acuerdo, tal como recoge «Football Italia».

El nuevo presidente federativo subrayó: «No he hablado con nadie sobre el puesto de seleccionador, y nadie puede decirte nada diferente».

Y añadió: «Empezaremos a pensar en ello a partir de ahora. Tenemos que ocuparnos de otros asuntos más urgentes».

Mancini renunció a la azzurra para dirigir a Arabia Saudí en 2023, lo que desencadenó una crisis en la Federación.

En octubre de 2024 la Federación Saudí lo destituyó y, tras dirigir al Al Sadd qatarí desde noviembre de 2025, el club anunció su salida el 13 de junio, lo que reavivó los rumores sobre su regreso a la azzurra.

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