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Morocco v Brazil: International FriendlyGetty Images Sport
Daily Loos

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Ya se conocen las alineaciones: ¿quiénes serán titulares en Brasil y Marruecos?

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
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A medianoche, Brasil y Marruecos se enfrentarán en el partido inaugural del Grupo C del Mundial. Ya se han dado a conocer las alineaciones.

En Marruecos, Ismael Saibari (PSV) actuará como delantero, mientras que Noussair Mazraoui se posicionará como lateral izquierdo. También figuran Achraf Hakimi y Brahim Díaz en el once. Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat empezarán en el banquillo.

Carlo Ancelotti, con un plantel de estrellas en Brasil, ha tomado decisiones complicadas. La delantera la integran Vinicius Junior, Igor Thiago y Raphinha, con Lucas Paquetá de mediocampista. Matheus Cunha y Endrick esperan en el banquillo, mientras Neymar aún no está en óptimas condiciones y se queda fuera de la convocatoria.

Alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Díaz, El Khannouss, Saibari

Alineación de Brasil: Alisson; Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Vinicius, Thiago, Raphinha.

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