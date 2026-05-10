El Ajax lucha por el tercer puesto en la Vriendenloterij Eredivisie. Para ello, el domingo debe ganar al FC Utrecht, que visita el Johan Cruijff ArenA. Óscar García ya ha dado a conocer la alineación del equipo local.

Maarten Paes sigue en la portería. En defensa repiten Anton Gaaei, autor de un gol ante el PSV, y Lucas Rosa como laterales, con Josip Sutalo y Youri Baas en el centro.

Davy Klaassen, ya recuperado, aguardará su oportunidad en el banquillo. En el medio, Youri Regeer, Óscar Gloukh y Jorthy Mokio buscarán la clasificación europea, mientras Ko Itakura espera su turno.

Kasper Dolberg, tras su gran actuación ante el PSV, mantiene la confianza del técnico. Wout Weghorst ya está en forma, pero deberá esperar su oportunidad. Steven Berghuis aportará peligro por la derecha y Mika Godts ocupará la izquierda.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Gloukh, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts.

Alineación del FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Zechiël, De Wit, Engwanda; Cathline, Haller, Karlsson.