El neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham United inglés, se encuentra a solo un paso de completar su traspaso al club saudí Al-Hilal, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Informes de prensa habían confirmado que el Al-Hilal estaba cerca de fichar a Summerville en el actual mercado estival por 80 millones de euros, lo que le convertiría en el segundo jugador más caro de la historia de la liga saudí.

El periodista saudí Hamad Al-Sowailhi confirmó que el extremo neerlandés ya se sometió a los reconocimientos médicos que le solicitó el Al-Hilal durante las últimas horas, después de haber aceptado incorporarse a sus filas.

El periodista saudí señaló, en un tuit publicado en su cuenta personal de "X", que la firma definitiva es lo único que separa al Al-Hilal de cerrar el acuerdo de forma oficial.

Por otro lado, el también periodista saudí Saif Al-Saif reveló el salario que percibirá Summerville con el Al-Hilal durante la vigencia de su contrato.

Al-Saif explicó que el Al-Hilal ofreció al jugador de 24 años un salario anual valorado en 12 millones de euros con las bonificaciones incluidas, considerando que es inferior al de la mayoría de los jugadores de los clubes del Fondo de Inversiones Públicas saudí.

El nombre de Summerville destacó en la Copa del Mundo 2026, pese a que no fue titular en todos los partidos de la selección de los Países Bajos, tras marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Más allá de los Países Bajos, Summerville ofreció grandes actuaciones durante la temporada pasada con el West Ham, donde disputó 34 partidos, en los que logró marcar 7 goles y dar 5 asistencias.

El jugador de 24 años se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede jugar en la banda derecha, además de las posiciones de delantero centro y organizador de juego, pero en menor medida.