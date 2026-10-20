Los entrenadores de la academia de La Masia, perteneciente al Fútbol Club Barcelona, contribuyeron al desarrollo del talento de Lamine Yamal, la actual estrella del Barça.

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, continúa brillando con el Barça, siendo uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2026.

El documental «La Revolución 304» revela los detalles del enfoque adoptado en la academia de La Masia para cultivar a este talentoso extremo, lo que contribuyó a su meteórico ascenso.

El exdirector de la academia, Xavi Martín, declaró: «Lamine Yamal se incorporó al Barcelona a los siete años, procedente de La Torreta, y a los doce pasó a vivir de forma permanente en La Masia. No había ningún otro chico de su edad allí, ni ningún otro niño de Cataluña. Eso fue un privilegio enorme».

Esta decisión supuso un paso sin precedentes, ya que Yamal fue el único joven local al que se concedió una residencia completa en la academia.

Al explicar la decisión, Martín dijo: «Está claro que sus circunstancias familiares y su vida influyeron en nuestra decisión de incorporarlo a La Masia, y había aspectos relacionados con sus hábitos, como la alimentación, hacer los deberes, ir a los entrenamientos y acostarse temprano, que fueron factores decisivos para tomar esta decisión».



La inusual madurez e inteligencia de Yamal causaron una impresión inmediata, y Martín añadió: «Lamine era un niño maduro y responsable para su edad. Que nosotros sepamos, no cometió ninguna travesura, aunque creo que es un chico muy inteligente, y si lo hubiera hecho no nos habríamos dado cuenta».

Y continuó: «Es algo parecido a su rendimiento en el campo, hay cosas que hace sin que nos demos cuenta».

Este brillo innato llevó, como es natural, a establecer paralelismos con el mayor ídolo del club, pues Martín señaló: «Esto es algo que ya ocurrió con Leo Messi», lo que consolidó la trayectoria de Yamal, de niño prodigio de siete años a piedra angular del Barcelona.