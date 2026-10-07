«Ya no puedo llevar una camiseta del Bayern y eso tiene un motivo», escribió Lell junto a un vídeo en su perfil de Instagram en el que explicó el cambio. En un principio, el exlateral derecho aparecía en la portada de su libro con la camiseta de su antiguo club de Múnich. Sin embargo, el FCB pidió después que esa imagen se retirara de la cubierta, por lo que ahora Lell aparece en ella con una camiseta blanca.

Unas semanas después de haber jugado en enero con el equipo +40 del Bayern en un torneo benéfico de fútbol sala, recibió «una llamada desde la oficina de la jefatura» del FCB, explicó Lell en el vídeo de Instagram. «Ya no era bien visto con la camiseta del Bayern y en el futuro debía abstenerme de llevarla», relató el exjugador de 42 años el contenido de aquella llamada. Lell, que ya había jugado en la cantera del Bayern y que entre 2003 y 2010 (con la interrupción de una cesión al 1. FC Köln entre 2004 y 2006) disputó un total de 98 partidos con el primer equipo del conjunto muniqués.

La petición de su antiguo club la dejó inicialmente «simplemente ahí», señaló Lell. Sin embargo, unas semanas más tarde, su editorial «recibió un escrito de un abogado del FC Bayern: “Se ruega retirar la camiseta del Bayern de la portada”», les comunicaron. «Y eso fue lo que hicimos».

Christian Lell lanza un dardo a los jefes del Bayern

Por qué el Bayern le prohibió la portada con la indumentaria del FCB siguió sin estar claro para Lell. «Ninguno de los responsables de ese club, que ahora están por allí danzando y que llegaron al club en algún momento, puede impedirme que el Bayern de Múnich esté en mi corazón y que siempre lo vaya a estar», lanzó además el exinternacional alemán sub-21, cuya carrera profesional terminó en 2014 tras pasar también por Hertha BSC (2010 a 2012) y UD Levante, en un dardo dirigido a la cúpula del Bayern.

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Excluyó de forma explícita a los antiguos dirigentes del club Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, «pero todos los demás conejitos de Pascua que andan por ahí no tienen ninguna posibilidad de que renuncie de ninguna manera a mi escudo, el que llevo aquí dentro».

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Según Bild, el Bayern simplemente insistió en que Lell retirara la camiseta del FCB de la portada de su libro porque su editorial no había solicitado al club de la Säbener Straße los correspondientes derechos de marca. El Bayern persigue de forma consecuente este tipo de vulneraciones de los derechos de marca.

«El Bayern de Múnich me ha apartado», continuó mientras tanto Lell. «Y eso está totalmente bien, hay que entenderlo. Hay empresas, instituciones, personas, que apartan a uno, que no están a tu lado cuando más los habrías necesitado». Aun así, aseguró haber «aceptado y asumido naturalmente» la decisión del Bayern. «No tengo ningún problema con no poder volver a llevar oficialmente nunca más la camiseta del Bayern».