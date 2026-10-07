"Ya no puedo llevar la camiseta del Bayern y eso tiene una razón", escribió Lell junto a un vídeo en su perfil de Instagram, en el que explicó el cambio. Originalmente, el exlateral derecho aparecía en la portada de su libro con la camiseta de su antiguo club de Múnich. Sin embargo, el FCB pidió después que se retirara esa imagen de la cubierta y, en su lugar, ahora Lell aparece con una camiseta blanca.

Unas semanas después de haber jugado en enero con el equipo +40 del Bayern en un torneo benéfico de fútbol sala, recibió "una llamada de la oficina de la jefatura" del FCB, explicó Lell en el vídeo de Instagram. "Ya no era bien visto con la camiseta del Bayern y en el futuro debía abstenerme de llevarla", relató el exjugador de 42 años, que ya había jugado en la cantera del Bayern y que entre 2003 y 2010 (con la interrupción de una cesión al 1. FC Köln entre 2004 y 2006) disputó un total de 98 partidos con el primer equipo muniqués, al reproducir el contenido de la llamada.

La petición de su antiguo club la dejó en un primer momento "simplemente así", comentó Lell. Sin embargo, unas semanas más tarde su editorial recibió "una carta de abogados del FC Bayern: 'Que se retirara la camiseta del Bayern de la portada'", les comunicaron en ella. "Y eso fue lo que hicimos".

Christian Lell lanza un dardo a los dirigentes del Bayern

Por qué el Bayern le prohibió la portada con la indumentaria del FCB siguió sin estar claro para Lell. "Ninguno de los responsables de ese club, que ahora están por allí y que llegaron al club en algún momento, puede impedirme que el Bayern de Múnich esté en mi corazón y que también lo siga estando siempre", lanzó el exinternacional alemán sub-21, cuya carrera profesional terminó en 2014 tras pasar también por Hertha BSC (2010 a 2012) y UD Levante, en otro dardo dirigido a la cúpula del Bayern, de la que excluyó explícitamente a los antiguos dirigentes del club Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge.

Getty Images

Próximos partidos FCA Bundesliga 09:30 FCB

Según Bild, el Bayern insistió simplemente en que Lell retirara la portada de su libro con la camiseta del FCB porque su editorial no había solicitado los correspondientes derechos de marca al club de Säbener Straße. El Bayern persigue de forma consecuente este tipo de vulneraciones de los derechos de marca.

"El Bayern de Múnich me ha apartado", continuó Lell. "Y está totalmente bien, hay que entenderlo. Hay empresas, instituciones, personas, que te apartan, que no están contigo cuando más los habrías necesitado". Aun así, aseguró que "por supuesto" aceptó y asumió la decisión del Bayern. "No tengo ningún problema con no poder volver a llevar oficialmente nunca más la camiseta del Bayern".