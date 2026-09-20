"¡Ya no grita ni protesta!": el derbi de Madrid clava un nuevo clavo en el ataúd del estrellato del "fantasma Vinicius"

Un informe periodístico arremetió este domingo contra Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, tras la derrota del conjunto blanco en el derbi de Madrid ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el Real Madrid fracasó en ofrecer una actuación a la altura de un partido de derbi pese a contar con el mismo número de jugadores, y se derrumbó por completo tras el penalti y la expulsión de Dean Huijsen al inicio de la segunda parte.

El penalti de Grimaldo selló el destino del Real Madrid, que apenas ofreció resistencia, y lo dejó despojado de todo: sin juego, sin personalidad, sin espíritu combativo y ni siquiera con jugadores.

En el estadio Metropolitano, el tridente ofensivo formado por Vinicius, Mbappé y Bellingham desapareció por completo.

Estuvieron desconectados del resto del equipo, incapaces de aportar sin el balón, y no generaron amenaza ofensiva alguna; fueron tres fantasmas que ensombrecieron el derbi con una gran tristeza y sin ninguna gloria.

El brasileño ya no es el que era, aquel jugador que deslumbró a todos entre los años 2021 y 2024, cuando consolidó su estatus como líder ofensivo del Real Madrid.

El declive de su nivel se prolongó durante muchos meses, y no quedó rastro de la personalidad rebelde y poco convencional que lo caracterizó en el pasado. Es más, ya no protesta, ni encara a sus rivales, ni desafía a las aficiones de los equipos contrarios.

Mourinho siguió apostando por el jugador número 7 a pesar de saber que aún está lejos de su mejor nivel, pero sus justificaciones empezaron a desvanecerse. No crea ocasiones, ni presiona al rival, ni mejora el rendimiento de sus compañeros.

El técnico portugués no tuvo más opción que sacrificar a Vinicius (y a Güler) y mantener a Mbappé y Bellingham en el campo para reorganizar al equipo tras la expulsión de Huijsen.

El Real Madrid jugó en inferioridad numérica, por lo que fueron meras marionetas en manos del Atlético de Madrid, que se mostró feliz por la nula resistencia que encontró. Incluso la diferencia de seis puntos que los separa del Barcelona no es el principal problema del Real Madrid dirigido por Mourinho, que repitió, punto por punto, los defectos fundamentales que han aquejado al equipo en los últimos años.

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