Ya no es Jack Grealish: el Manchester City presenta su fichaje más caro de la historia

El centrocampista Elliot Anderson, de 23 años, ficha por el Manchester City procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros.

Según Transfermarkt, ese monto lo convierte en el fichaje más caro de la historia delCity, superando los 117 millones que costó Jack Grealish en 2021.

Además, supera a su compañero en la selección inglesa Declan Rice (Arsenal) como el futbolista británico más caro de la historia.

A Anderson aún le quedaban tres temporadas de contrato con el Nottingham Forest, lo que permitió al club pedir el precio más alto. En total, disputó 92 partidos con el club, donde se convirtió en una auténtica superestrella.

Ahora disputa el Mundial con Inglaterra y es titular con Thomas Tuchel.

Su fichaje complica la situación del holandés Tijjani Reijnders en el City.

El neerlandés, que ya perdió minutos con Guardiola, aguardará los planes de Maresca.