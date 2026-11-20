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Karl-Heinz Rummenigge volvió a intervenir en el debate sobre Jamal Musiala con palabras contundentes.

El expresidente del consejo de administración del club más laureado de Alemania habló en Sky tras el empate 1-1 ante el 1. FC Colonia sobre el jugador de 23 años, que había reaparecido después de su baja por lesión, y fue aún más explícito que Uli Hoeneß o Jan-Christian Dreesen .

«Se sabe que tiene un problema de salud. Y se sabe que tiene un contrato que contempla cantidades muy elevadas», explicó Rummenigge, respaldando así las preocupaciones de quienes habían hablado antes que él. «Que un club tenga que pensar cómo afrontar esa situación me parece serio y completamente normal».

Los dirigentes del club muniqués albergan, al parecer, serias dudas de que Musiala pueda recuperar su antiguo nivel de rendimiento debido a su historial de lesiones y a su disfunción neurológica, que provoca crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables . «Lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que será difícil volver al nivel que ha mostrado a menudo aquí, en este estadio», explicó Rummenigge.

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Por eso hay que «hablar con el jugador, con la familia y, sobre todo, con la agencia, porque entonces, con todos los respetos, esas cantidades ya no son asumibles», añadió Rummnigge, a quien incluso preguntaron por una posible venta de Musiala.

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«No me imagino que Jamal quiera dejar el club ni que otro club lo fichase en estas circunstancias», respondió Rummenigge. «Hemos tratado el asunto con mucha sensibilidad con el jugador y todos queremos que vuelva en plena forma. Pero ¿y si eso no sucede? Entonces también tendremos que pensar en las finanzas».

Todavía no se ha producido ninguna conversación con el jugador. Además, el club quiere «esperar primero a ver cómo evoluciona en las próximas semanas; después habrá que observar atentamente qué ocurre y tomar una decisión».