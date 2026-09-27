«Ya no eres un jugador estratégico»: la advertencia del Barcelona a su estrella se hace realidad

Jules Koundé solo ha sido titular en dos partidos desde el inicio de la presente temporada, después de perder la batalla del lateral derecho ante Eric García, en un momento en el que varios clubes vigilan la situación del defensa francés, preparando el terreno para moverse por él.

El Barcelona fue claro con Koundé respecto a su situación dentro del equipo, e incluso el club se mostró abierto a escuchar las ofertas que le llegaran, aunque el jugador decidió quedarse y luchar por su puesto.

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Con el arranque de la temporada, Koundé empezó a replantearse su futuro y, aunque muchas cosas pueden cambiar en el próximo periodo, todas las posibilidades siguen abiertas si su situación actual se mantiene.

El Barcelona había adoptado una postura clara respecto a los dos laterales en los que se apoyó en la etapa anterior, Koundé y Alejandro Balde.

Al jugador de la cantera del club se le comunicó que dispondría de muy pocos minutos y que podía escuchar ofertas, mientras que a Koundé se le dijo que seguía dentro del proyecto del equipo, pero que ya no era un jugador estratégico para el técnico Hansi Flick ni para el club, según el diario catalán "Sport".

Las carencias del Barcelona

Y parece que la decisión de Flick sobre Koundé es puramente deportiva, ya que el técnico alemán presta una gran atención a la posición de los laterales. Cuando asumió el mando del Barcelona detectó problemas en esa posición y quiso rediseñarla por completo con nuevas caras, tras considerar que muchas de las carencias defensivas venían de los espacios a la espalda de los laterales.

Koundé fue titular en solo dos partidos de los 8 encuentros oficiales que ha disputado el Barcelona. Y todos los indicios apuntan a que su participación se debió, ante todo, a dar descanso a Eric García más que a un cambio en el orden de los jugadores.

Pero la lesión de Andreas Christensen le abrió una nueva ventana para conseguir una oportunidad, y el defensa francés espera aprovecharla. Y si eso no ocurre, sabrá que su situación se ha vuelto más complicada.

Koundé tiene un gran valor en el mercado de fichajes, además de un precio elevado, y parece extraño que se encuentre fuera del once titular del Barcelona, teniendo en cuenta que Flick se apoyaba en él anteriormente, así como la decisión del club de renovar su contrato hasta el año 2030.

Pero esa etapa ya es cosa del pasado, y Koundé se encuentra actualmente como suplente en el Barcelona y titular con la selección de Francia, en una situación poco habitual que podría tener repercusiones en su futuro.

Interés inglés y alemán

Varios clubes esperan a que Koundé abra la puerta de salida del Barcelona, ya que en la Premier League hay al menos 3 grandes clubes interesados en contratarlo, y durante el verano también se habló del interés del Bayern de Múnich por incorporarlo, antes de que la operación se frenara por la no salida de algunos defensas de los que el club alemán quería desprenderse.

Y en el Barcelona parece claro que Koundé es de los jugadores a los que se les permite escuchar ofertas de salida, siempre que la operación sea adecuada para todas las partes.

Y ahora Koundé ha empezado a replantearse su futuro, en una operación que podría reportar al Barcelona más de 50 millones de euros, además del ahorro de su salario, lo que convierte su posible marcha en una de las operaciones importantes para el club.