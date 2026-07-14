Ya nada puede detener al Ajax: el Barcelona da el visto bueno a Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen y el FC Barcelona han resuelto los problemas de pago que bloqueaban su cesión al Ajax. El experto en fichajes Matteo Moretto confirma que el alemán se unirá al club holandés.

«Marc-André ter Stegen al Ajax; incluso los últimos detalles burocráticos ya se han resuelto. Ahora, con el visto bueno del Barcelona, el portero puede viajar a los Países Bajos», escribe Moretto.

Medios como «Marca» y «Sport» ya habían señalado que el Ajax no debía preocuparse, aunque la paciencia del director técnico Jordi Cruyff se puso a prueba.

Se informa que el Ajax solo asumirá el 10 % de su salario, que en Barcelona ronda los 20 millones de euros por temporada.

Será el portero titular bajo las órdenes de Míchel Sánchez, con quien ya trabajó en el Girona la temporada pasada.

Ter Stegen disputó 423 partidos con el Barcelona, donde durante años fue el número uno indiscutible bajo los palos, pero un bajón en su rendimiento y las lesiones le costaron la titularidad.

En enero fue cedido al Girona, pero una grave lesión en el isquiotibial le permitió jugar solo dos partidos, sin poder ayudar al equipo a evitar el descenso.