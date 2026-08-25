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¿Ya llegó a Riad? Un giro decisivo en las negociaciones entre el Al-Hilal y el Arsenal por Martinelli

Fichajes
G. Martinelli
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Arabia Saudí

Fuerte apoyo para el equipo saudí

El Al-Hilal saudí se ha acercado a la incorporación del brasileño Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal, durante el actual mercado de fichajes veraniego.  

El sitio web "Foot Mercato" señaló: "Según nuestra información, el club saudí ha alcanzado un acuerdo con el Arsenal para el traspaso de Gabriel Martinelli".  

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y añadió: "De este modo, el brasileño reforzará la línea de ataque del Al-Hilal, que ya cuenta con Crysencio Summerville, procedente del West Ham, además de la posible incorporación del delantero del Aston Villa, Ollie Watkins".

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Por su parte, Fabrizio Romano, experto en fichajes, dijo a través de su cuenta en "X": "El Al-Hilal continúa las conversaciones avanzadas por Gabriel Martinelli con la esperanza de cerrar la operación pronto; sin embargo, no viajará a Riad hoy".

Y concluyó: "Informaciones sobre un viaje de Martinelli a Arabia Saudí fueron calificadas de falsas por fuentes del club, pero las negociaciones continúan con el entorno del jugador. El Al-Hilal está confiado".

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