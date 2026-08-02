«Tiene mucho más potencial del que ha mostrado. En los entrenamientos ya he visto a un Karim mejor», consideró el entrenador jefe de los catalanes tras el empate 2-2 de su equipo contra el Birmingham City, en el que Adeyemi estuvo sobre el césped durante los primeros 45 minutos.

El nuevo fichaje, que llegó procedente del Borussia Dortmund, dejó destellos de su clase una y otra vez en el duelo con el equipo inglés de Segunda División, pero en líneas generales destacó principalmente por sus pases imprecisos y sus remates flojos. Al descanso dejó su sitio al joven sueco Roony Bardghji.

«Muchas cosas» de Adeyemi en el partido «no fueron tan buenas», explicó Flick. «Pero apenas está en su primera semana de entrenamientos, así que es normal. Su velocidad y su capacidad de definición son buenas, tiene mucho potencial. Y también creo que puede aportarnos mucho».

El Barça solo hizo oficial el fichaje del jugador de 24 años hace unos pocos días. A cambio, en las arcas del BVB entrarán una cantidad fija de unos 22 millones de euros más hasta siete millones de euros en bonus. En el club catalán, Adeyemi firmó un contrato hasta 2031.

Getty Images

Los campeones del mundo españoles todavía no han jugado con el FC Barcelona

En lugar del internacional alemán en once ocasiones, otro debutante se convirtió en el héroe del partido para el Barça contra el Birmingham. El egipcio Hamza Abdelkarim, de solo 18 años y fichado en junio desde Al Ahly, marcó un doblete.

Los recientes campeones del mundo del Barcelona, como Lamine Yamal, Ferran Torres o Pau Cubarsi, todavía no estaban en la convocatoria. Tampoco estuvo el portero internacional Marc-Andre ter Stegen, que está a punto de marcharse cedido al Ajax de Ámsterdam.

El Barcelona y Adeyemi arrancarán la nueva temporada de LaLiga el 23 de agosto, cuando el 29 veces campeón de España tenga que visitar al Elche CF.