Un hecho insólito, peligroso y reprochable ocurrió durante el encuentro entre Independiente Medellín y Millonarios, que terminó 1-2 a favor del equipo bogotano: una navaja fue lanzado desde las gradas al campo del Atanasio Girardot en pleno partido.

El arma blanca fue lanzada por un hincha, plenamente identificado, del Poderoso, como reproche por su mala campaña en el Finalización. David Macalister Silva, de , fue quien encontró la navaja en el césped y de inmediato lo reportó al árbitro del partido, quien a su vez la entregó al cuarto árbitro.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am.... pic.twitter.com/Adyj3frRgN