«Ya hay acuerdo»... Solo un paso separa al Barcelona de un título especial de la Bundesliga

Según un informe periodístico de este jueves, el Barcelona está cerca de fichar a un jugador destacado de la Bundesliga en este mercado de verano.

El club busca reforzar su ataque tras las salidas de Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Según Fabrizio Romano, el extremo alemán Karim Ademi (24 años), del Borussia Dortmund, ha acordado con el Barça duración y condiciones económicas de su contrato.

El jugador ya informó al Dortmund de su deseo de marcharse este verano y de avanzar en las negociaciones con el Barça.

Ahora la clave está en el acuerdo entre clubes: el Barça ya hizo una oferta preliminar y las negociaciones continúan.

El club alemán sabe que su posición es delicada: el contrato de Ademi vence en 2027 y no quiere renovarlo.

El jugador tiene clara su decisión: fichar por el Barcelona, y su agente, Jorge Mendes, ha sido clave en este paso.

El jugador, representado por Gestifut, ya ha mostrado su decisión de fichar por el Barça.

El Borussia Dortmund, que invirtió 30 millones en él, busca ahora recuperar parte del dinero antes de que quede libre dentro de un año.

En los últimos meses ha intentado convencerlo de renovar, pero sin éxito, por lo que su salida este verano parece cada vez más probable.

Su valor de mercado ronda los 40 millones de euros, pero el Barcelona busca rebajar esa cifra.

Hans Flick, experto en el fútbol alemán, ha dado el visto bueno al fichaje, según Mundo Deportivo.

Ademi destaca por su velocidad, su capacidad para superar defensas y su versatilidad ofensiva, ya que puede jugar en ambas bandas y penetrar desde la derecha hacia el centro, algo que encaja con el deseo del Barça de reforzar el ataque.

Tras acordar términos con el jugador, el Barcelona negocia ahora el traspaso con el Dortmund para formalizar su fichaje de cara a la temporada 2026-2027.