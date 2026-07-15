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Ya hay acuerdo... El jugador marroquí vuelve a la liga francesa

Francia vs Marruecos
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Le Havre ganó su partido contra el Niza

El futbolista marroquí Amir Richardson está a punto de volver al Le Havre, club donde se formó antes de marcharse en verano de 2023.

Fiorentina y Le Havre han acordado su cesión por una temporada, con una opción de compra de 8 millones de euros, según «L'Équipe».

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Richardson pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido al Copenhague, que decidió no comprar su fichaje.

El Le Havre negoció con la Fiorentina para recuperar a uno de sus canteranos más destacados, ausente desde hace tres años.

Superó la oferta del Niza, que esperaba liquidez de algunas ventas antes de actuar.

El jugador marroquí se someterá al reconocimiento médico el viernes o sábado, paso previo al anuncio oficial de su regreso a Le Havre.

Richardson ha jugado nueve partidos con la selección absoluta de Marruecos, aunque no entró en los planes de los Leones del Atlas para la Copa Africana de Naciones 2025 ni el Mundial 2026.

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