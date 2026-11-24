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La leyenda del Liverpool Steven Gerrard ha elogiado las últimas actuaciones de Florian Wirtz con los Reds.

«Cuando juegas de mediapunta y te gusta moverte entre líneas, necesitas compañeros que ataquen la espalda de la defensa. Creo que ahora los tiene en este equipo», dijo Gerrard en el pódcast Overlap. Se refería a atacantes del Liverpool como Bradley Barcola, Alexander Isak y Victor Munoz, que, junto a Wirtz, han contribuido a los recientes éxitos de los Reds.

Wirtz marcó un gol y dio una asistencia en el 3-1 ante el Crystal Palace, y repitió ambas cosas en el 4-0 ante el Manchester United del pasado fin de semana. «Es verdad que dije que Wirtz tenía que aportar más», recordó Gerrard. «Pero yo no era de los que estaban dispuestos a descartarlo y darse por vencidos. Ya había visto suficiente antes incluso de que fichara por el Liverpool», añadió en referencia a las grandes actuaciones que Wirtz había firmado, entre otras ocasiones, cuando ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen.

El jugador de 23 años llegó al Liverpool en 2025 por una cifra récord de 125 millones de euros y, al principio, le costó encontrar su sitio en una primera temporada irregular con los Reds. Sin embargo, en las últimas semanas y meses ha ido a más y también destacó recientemente con Alemania en los partidos de la Liga de Naciones.

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En total, Wirtz suma tres goles y seis asistencias en 16 partidos oficiales esta temporada con el equipo de Anfield. Con Alemania ya ha disputado 50 partidos internacionales y ha marcado 15 goles.

El Liverpool visitará el miércoles al Brujas en la Liga de Campeones antes de disputar el domingo el derbi a domicilio contra el Everton.