Según un informe de Bild, el técnico del Eintracht, Adi Hütter, no dudaría si surgiera la posibilidad de un traspaso de Kehrer. El nuevo y antiguo entrenador del SGE tiene en alta estima al jugador de 29 años y lo llevó en 2024, durante su etapa en el AS Monaco, desde el West Ham United al club de la primera división francesa.

En Mónaco, Kehrer todavía tiene contrato hasta 2028 y desde su llegada hace dos años y medio ha sido siempre titular. Aun así, en los medios franceses se considera posible la salida del defensa este verano. En otra hoja de ruta, sin embargo, Bild señala que quedaría por ver si el Frankfurt podría asumir económicamente un fichaje como el de Kehrer.

En lo deportivo, en cualquier caso, el alemán encajaría bien en la búsqueda de un central del Eintracht, que necesita con urgencia una ayuda inmediata y con experiencia para el centro de la defensa, alguien que aporte un nivel alto de Bundesliga. Kehrer puede ofrecer eso con seguridad y además cuenta con una amplia experiencia internacional. En 2018 pasó del FC Schalke 04 al Paris Saint-Germain; a sus cuatro años en la capital francesa le siguió un intermedio de año y medio en el West Ham. Desde comienzos de 2024, Kehrer viene desempeñando ahora un buen papel en Mónaco.

¿Fichaje por el Eintracht Frankfurt? Thilo Kehrer fue en su día titular habitual en la selección alemana

Sin embargo, últimamente eso no le ha bastado para regresar a la selección alemana. En junio de 2025 fue convocado por última vez hasta la fecha para el equipo de la DFB, después de haber estado ya dos años antes al margen. Bajo las órdenes del exseleccionador Hansi Flick, Kehrer llegó a convertirse en una de las grandes promesas del combinado nacional, encadenó en algún momento diez titularidades consecutivas y logró entrar en la convocatoria para el Mundial de 2022, en el que también sumó minutos en el segundo partido de la fase de grupos contra España (1-1).

Durante ese tiempo, a Kehrer, que suma un total de 28 internacionalidades, también le benefició su versatilidad. Puede jugar no solo como central, sino también en ambas posiciones de lateral.

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En Frankfurt se han intensificado las peticiones de refuerzos, especialmente para la defensa, después de la goleada encajada en el amistoso ante el FC Brentford el pasado fin de semana. Los de Hesse se hundieron con un 0-7 en Inglaterra y dejaron al descubierto debilidades flagrantes, sobre todo en defensa.

El Eintracht Frankfurt también tendría en el punto de mira a Diogo Leite

También el guardameta Kaua Santos estaría en entredicho tras una floja actuación, y las especulaciones sobre un fichaje del todavía portero del Friburgo Noah Atubolu podrían cobrar nuevo impulso. También se habla de una operación retorno por Lukas Hradecky, actualmente, como Kehrer, en el AS Monaco.

Además de Kehrer, el Frankfurt tiene mientras tanto, según Bild, a algunos otros centrales en el radar. Al parecer, Ko Itakura estaba en la lista, pero el japonés apunta aparentemente a un regreso del Ajax de Ámsterdam al Borussia Mönchengladbach. Con Diogo Leite, los responsables del Eintracht, encabezados por el director deportivo Markus Krösche, estarían pensando en otro viejo conocido de la Bundesliga. El portugués dejó el Union Berlin al expirar su contrato después de cuatro años y llegaría libre. Leite quiere ir a un club más ambicioso, pero hasta ahora todavía no ha encontrado el adecuado.

El viernes, el Frankfurt afronta el primer partido oficial de la nueva temporada, cuando visite al SC St. Tönis, de la Oberliga, en la primera ronda de la Copa de Alemania. Ocho días después llegará el primer compromiso serio en la Bundesliga: en el arranque, el Eintracht visitará al Union Berlin.



