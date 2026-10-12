La UEFA anunció la designación del árbitro francés François Letexier para dirigir el partido entre la Roma y el Real Madrid, previsto para el miércoles en el estadio Olímpico, dentro de las competiciones de la Liga de Campeones, mientras que el neerlandés Dennis Higler se hará cargo del videoarbitraje (VAR).

Según el diario "Mundo Deportivo", el encuentro trae recuerdos previos a Letexier con el Real Madrid, ya que ha dirigido 6 partidos del conjunto merengue en la Liga de Campeones, en los que logró 3 victorias y un empate, frente a dos derrotas.

Su primer partido con el Real Madrid fue en la ida de los cuartos de final de la edición de la temporada 2022-2023, cuando el equipo español venció al Chelsea por dos goles a cero en el estadio Santiago Bernabéu.

El último enfrentamiento que dirigió al conjunto blanco fue ante el Benfica en la ida del play-off de clasificación para los octavos de final de la pasada edición, un partido que terminó con victoria del Real Madrid por un gol a cero, obra de Vinicius Junior.

Aquel encuentro vivió un episodio llamativo, después de que Letexier mostrara la tarjeta roja al técnico portugués José Mourinho, que entonces dirigía al Benfica, tras recibir dos tarjetas amarillas por protestar, lo que le hizo ausentarse del banquillo en el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu.

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Por su parte, el árbitro francés ya había dirigido 4 partidos de la Roma en la Liga Europa, en los que el equipo italiano consiguió dos victorias y sufrió dos derrotas. El último fue el enfrentamiento ante el Oporto en la vuelta del play-off de clasificación para los octavos de final de la temporada 2024-2025, que terminó con victoria de la Roma por 3-2.