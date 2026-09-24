Mayo de 2010, el Bayern de Múnich había vuelto a asegurarse un título de campeón y acudió al balcón del ayuntamiento en Marienplatz para las celebraciones correspondientes. Fue una de las mejores fiestas: Arjen Robben lucía su curiosa gorra de fútbol y el entrenador Louis van Gaal pronunció su legendario discurso de campeón ("¿Quién tiene la mejor defensa?"), incluido un "beso para todas las mamás".

A propósito de eso, ahora una pequeña pregunta: ¿qué jugador que estuvo entonces en el balcón podría participar el jueves en el partido de la Nations League entre Países Bajos y Alemania? Y no, Thomas Müller no celebra un sorprendente regreso al equipo de la DFB. La respuesta es: Ruben van Bommel, hijo del entonces capitán del Bayern, Mark. Hay fotos maravillosas de cómo su padre sujetaba junto a la barandilla del balcón al por entonces R/Buben, de cinco años, y a sus dos hermanos Thomas y Rene.

Mientras tanto, Ruben es un extremo izquierdo de 22 años del PSV Eindhoven. El nuevo seleccionador, Xavi, lo convocó por primera vez para la selección neerlandesa de cara a los próximos partidos internacionales. Es la coronación provisional de una carrera todavía joven, que ya ha estado marcada por varios duros reveses.

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Cómo Ruben van Bommel encontró el camino de vuelta al PSV Eindhoven

Justo cuando Mark van Bommel puso fin en 2013 a su exitosa carrera profesional en el PSV, Ruben, que entonces tenía ocho años, se incorporó a la cantera del club de Eindhoven. En 2018, su padre asumió el cargo de entrenador del primer equipo, pero fue destituido a finales de 2019. En el verano siguiente también tuvo que marcharse su hijo, que ya tenía 15 años. Ruben era considerado un talento, pero también demasiado pequeño y enclenque.

Entonces se marchó a la cantera del MVV Maastricht, equipo de segunda división en el que ya jugaba su hermano Thomas. Y donde en las décadas de 1970 y 1980 también había jugado su abuelo Bert van Marwijk. "El paso del PSV al MVV es, en todos los sentidos, un gran retroceso. Algunos talentos se vienen completamente abajo ante decepciones así", dijo más tarde su antiguo entrenador en la cantera del PSV, Edwin de Wijs. "Pero él transformó ese revés en iniciativa y motivación". El propio van Bommel opinó: "Visto en retrospectiva, fue bueno para mí salir de la academia del PSV".

En 2022 celebró su debut profesional con el Maastricht, codo con codo con su hermano Thomas. Para entonces ya no quedaba ni rastro de falta de estatura. En lugar de 1,66 cuando salió del PSV, ya medía 1,92 metros. Mientras su padre trabajó en su día en el mediocentro defensivo, Ruben tiene su hogar futbolístico en la banda izquierda.

Ya en su primera temporada como profesional en Maastricht, van Bommel firmó 20 participaciones de gol. Por su capacidad de desborde y su olfato para encontrar espacios, el experto televisivo Hans Kraay Jr., exfutbolista, lo comparó con la superestrella argentina Ángel Di María. En 2023, van Bommel fichó por el AZ Alkmaar y, en 2025, regresó finalmente a su club de juventud, el PSV, por 16 millones de euros. "Siempre he soñado con esto", dijo a su llegada.

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Ruben van Bommel provocó recientemente indignación con una falta brutal

En sus primeros ocho partidos sumó cuatro participaciones de gol, pero entonces se rompió el ligamento cruzado precisamente en el gran duelo contra el Ajax de Ámsterdam. Van Bommel no reapareció hasta esta pretemporada veraniega. Recuperó de inmediato su puesto fijo en el extremo izquierdo y ha brillado en lo que va de temporada con actuaciones de gran nivel. Sin embargo, el jugador de rizos también provocó indignación, y lo hizo con una acción que podría haber salido de su padre, apodado "Aggressive Leader".

En el duelo con el Ajax a comienzos de septiembre, atropelló con dureza en un salto a su rival Aaron Bouwman y desató así una tumultuosa tangana. Por momentos, la escena recordó al tristemente célebre choque de Toni Schumacher contra Patrick Battiston en la semifinal del Mundial de 1982. Para incomprensión general, van Bommel se libró de su falta brutal con una tarjeta amarilla. Como detalle, también estuvo presente en directo el guardameta alemán del Ajax Marc-Andre ter Stegen. El jueves se volverán a ver las caras en el duelo de la Nations League.

Si van Bommel llega realmente a debutar con la Oranje, sería el tercer internacional de la familia, después de su padre y de su abuelo. Sin embargo, Mark van Bommel se perdería ese gran momento por cuestiones de agenda. Tras su despido en el PSV, entrenó al VfL Wolfsburgo y al Royal Antwerp antes de hacerse cargo este verano de la selección belga. Su debut llegará el viernes en un partido como visitante en Italia.