Mayo de 2010, el Bayern de Múnich había vuelto a asegurar un título de liga y acudió al balcón del ayuntamiento en Marienplatz para las celebraciones correspondientes. Fue una de las mejores fiestas: Arjen Robben llevaba su curiosa gorra de fútbol y el entrenador Louis van Gaal pronunció su legendario discurso de campeón («¿Quién tiene la mejor defensa?»), incluido el «beso para todas las mamás».

Y ahora, un pequeño quiz: ¿qué jugador que estuvo entonces en el balcón podría participar el jueves en el partido de la Liga de Naciones entre Países Bajos y Alemania? Y no, Thomas Müller no celebra un regreso sorpresa al equipo de la DFB. La respuesta es: Ruben van Bommel, hijo del entonces capitán del Bayern, Mark. Hay fotos maravillosas de cómo su padre sujetaba en la barandilla del balcón al entonces R/Buben, de cinco años, y a sus dos hermanos, Thomas y Rene.

Mientras tanto, Ruben es un extremo izquierdo de 22 años del PSV Eindhoven. El nuevo seleccionador, Xavi, lo convocó por primera vez para la selección neerlandesa de cara a los próximos partidos internacionales. Es la coronación provisional de una carrera todavía joven, que ya ha estado marcada por algunos duros contratiempos.

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Cómo Ruben van Bommel encontró el camino de vuelta al PSV Eindhoven

Justo cuando Mark van Bommel puso fin en 2013 a su exitosa carrera profesional en el PSV, Ruben, que entonces tenía ocho años, se incorporó a la cantera del club de Eindhoven. En 2018, su padre asumió el cargo de entrenador del primer equipo, pero fue destituido a finales de 2019. En el verano siguiente, también tuvo que marcharse su hijo, que entonces ya tenía 15 años. Ruben estaba considerado un talento, pero también demasiado pequeño y delgado.

A continuación, se incorporó a la cantera del MVV Maastricht, equipo de segunda división, donde ya jugaba también su hermano Thomas. Y donde en las décadas de 1970 y 1980 había jugado su abuelo Bert van Marwijk. «El cambio del PSV al MVV es, en todos los sentidos, un gran paso atrás. Algunos talentos se derrumban por completo ante decepciones así», dijo más tarde su entonces entrenador en la cantera del PSV, Edwin de Wijs. «Pero él transformó ese revés en empuje y motivación». El propio Van Bommel opinó: «Mirándolo en perspectiva, fue bueno para mí dejar la academia del PSV».

En 2022 debutó como profesional con el Maastricht, codo con codo con su hermano Thomas. Para entonces ya no quedaba rastro alguno de falta de estatura. En lugar del 1,66 que medía al salir del PSV, ya alcanzaba los 1,92 metros. Mientras su padre trabajaba en su día en el mediocentro defensivo, Ruben está asentado en la banda izquierda.

Ya en su primera temporada como profesional en Maastricht, van Bommel firmó 20 participaciones de gol. Por su fortaleza en el regate y su olfato para los espacios, el experto de televisión Hans Kraay Jr., exfutbolista profesional, lo comparó con la superestrella argentina Angel Di Maria. En 2023, van Bommel fichó por el AZ Alkmaar, y en 2025 llegó finalmente el regreso a su club de formación, el PSV, por 16 millones de euros. «Siempre he soñado con esto», dijo a su llegada.

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Ruben van Bommel provocó recientemente indignación con una falta brutal

En sus primeros ocho partidos sumó cuatro participaciones de gol, pero entonces se rompió el ligamento cruzado precisamente en el gran duelo contra el Ajax de Ámsterdam. No fue hasta esta pretemporada de verano cuando van Bommel celebró su regreso. Recuperó de inmediato su puesto fijo en la banda izquierda y ha brillado con grandes actuaciones en lo que va de temporada. Sin embargo, el joven de cabello rizado también provocó indignación, y lo hizo con una acción que podría haber sido de su padre, apodado «Aggressive Leader».

En el duelo con el Ajax a principios de septiembre, embistió con dureza en un salto a su rival Aaron Bouwman, lo que desencadenó una bronca multitudinaria. Por momentos, la escena recordó al infame choque de Toni Schumacher contra Patrick Battiston en la semifinal del Mundial de 1982. Para incomprensión general, van Bommel salió indemne de su falta brutal con solo una tarjeta amarilla. Por cierto, allí también estuvo presente en directo el portero alemán del Ajax Marc-Andre ter Stegen. El jueves se verán de nuevo las caras en el duelo de la Liga de Naciones.

Si van Bommel llegara realmente a debutar con la Oranje, sería, después de su padre y de su abuelo, el tercer internacional de la familia. Sin embargo, Mark van Bommel se perdería ese gran momento por motivos de agenda. Tras su destitución en el PSV, entrenó al VfL Wolfsburgo y al Royal Antwerp, antes de hacerse cargo este verano de la selección belga. Debutará el viernes en un partido fuera de casa en Italia.