Los organizadores de Seattle confirmaron que mantendrán el «Pride Match» en apoyo a la comunidad LGBT, pese a las objeciones de Egipto e Irán, que jugarán el sábado a las 08:00 GMT en la Copa del Mundo 2026.

Seattle, conocida por celebrar a la comunidad LGBT, realiza en junio una de las marchas del Orgullo más grandes de Estados Unidos.

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El seleccionador de Irán se quejó: «Nos tratan injustamente en el Mundial... y el partido contra Egipto será una excepción».

Antes del sorteo del Mundial 2026, celebrado en diciembre, el comité local incluyó el partido del 26 de junio en los actos del «Pride Match». Sin embargo, el sorteo emparejó a Egipto e Irán, lo que generó polémica por sus posturas frente a la homosexualidad.

La Federación Egipcia solicitó a la FIFA que evitara actos relacionados con el «Pride», al considerarlos contrarios a los valores culturales y religiosos de Egipto, y la Federación Iraní presentó una objeción similar.

Pese a ello, los organizadores de Seattle confirman que el acto se mantendrá. Heda McLendon, integrante del comité local, declaró a Reuters:

«La Copa del Mundo durará tres semanas. La celebración del Orgullo lleva más de 50 años realizándose y seguirá mucho después del torneo».

Un portavoz de la FIFA aclaró que el «Pride Match» es una iniciativa de la ciudad anfitriona, no de la Federación.