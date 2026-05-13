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Bart DHanis

Traducido por

Ya está decidido: este será el nuevo entrenador del Manchester United

Manchester United

El Manchester United retendrá a Michael Carrick, informa Fabrizio Romano. El club le ofrecerá un contrato a largo plazo.

Romano añade que el inglés se ha ganado la confianza de la directiva en los últimos meses y que el plantel también apoya su continuidad.

Las negociaciones están avanzadas y se espera un acuerdo inminente.

Carrick reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero y, en su primer partido, venció 2-0 al Manchester City.

En estos cuatro meses como técnico interino ha vencido a City, Arsenal, Liverpool y Chelsea, y el equipo es tercero.

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El club ya tiene garantizada la clasificación para la próxima Liga de Campeones.


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