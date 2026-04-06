Parece que el Real Madrid ha aceptado de hecho la pérdida del título de la Liga esta temporada, a la espera del anuncio oficial, por lo que todas las esperanzas del club blanco se centran ahora en la Liga de Campeones como última oportunidad para salvar la temporada.

Sin embargo, una posible eliminación ante el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions aceleraría un proceso de reestructuración integral dentro del equipo, que incluiría decisiones decisivas sobre el futuro de varios jugadores.

Según fuentes cercanas al club, la dirección deportiva, encabezada por Florentino Pérez, ya ha comenzado a trazar las líneas generales del proyecto para la próxima temporada, en colaboración con el cuerpo técnico, en medio de una convicción cada vez mayor de que es necesario realizar cambios radicales en algunas posiciones que han mostrado una clara debilidad esta temporada.

El entrenador español Álvaro Arbeloa, que participa en la evaluación de la situación técnica, ha revelado lo que considera el mayor problema del Real Madrid en la actualidad: la ausencia de un «plan B».

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En su opinión, el equipo carece de soluciones tácticas suficientes cuando los partidos se tuercen, y la competencia interna entre los titulares es prácticamente inexistente, lo que ha provocado una pérdida de motivación y espíritu de lucha dentro del grupo.

La intención del club es clara: renovar la plantilla en algunas posiciones clave con jugadores de primer nivel, al tiempo que se refuerza la profundidad del banquillo. Pero para lograrlo, será necesario desprenderse de algunos nombres destacados para disponer de la liquidez financiera necesaria para los nuevos fichajes.

Nombres en la lista de salidas

La lista de jugadores que se enfrentan a un futuro incierto incluye a: Dani Carvajal, Ferland Mendy, Raúl Asensio, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Mastanunu, Gonzalo García y Rodrygo.

De ellos, Carvajal es el único cuyo contrato expira oficialmente, mientras que Mendy se niega a marcharse a pesar de los repetidos intentos del club por venderlo; en cuanto a Rodrygo, su lesión actual descarta su salida por el momento.

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Por su parte, se prevé que el futuro de la joven pareja formada por Mastantuono y Gonzalo García dependa de quién sea el próximo entrenador, con la posibilidad de que sean cedidos para adquirir experiencia.

Sin embargo, los tres nombres que destacan con fuerza en la lista de candidatos a la venta son Raúl Asensio, el joven defensa que ha rendido a buen nivel, pero el regreso de Éder Militão y la apuesta por Hojsín, junto con la intención del club de fichar a un nuevo defensa, hacen que su marcha sea una opción lógica; Asensio tiene un alto valor de mercado que podría reportar al club una suma importante.

El segundo nombre es el de Eduardo Camavinga, el francés que aún no ha alcanzado el éxito esperado, a pesar de su gran talento, y que despierta un gran interés por parte de clubes de la Premier League y del París Saint-Germain, lo que hace que su venta sea una de las principales opciones para el Real Madrid este verano.

Y, por último, Dani Ceballos: quien no ha logrado imponerse en el once titular, y cuya salida se considera una opción lógica para reducir gastos y abrir paso a nuevos jugadores.

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Hacia una revolución calculada en el «Santiago Bernabéu»

Además de ellos, hay casos pendientes relacionados con jugadores cuyos contratos expiran pronto, como Antonio Rüdiger, Carvajal y David Alaba, situaciones que suscitan mucha controversia dentro de la directiva; y, en caso de que se confirme la salida de algunos de ellos, el Real Madrid se verá obligado a fichar entre seis y siete jugadores nuevos para renovar la plantilla.

La esperada revolución no afectará a los pilares del equipo, como Vinícius Jr., Bellingham, Valverde y Courtois, pero supondrá un claro cambio en la estructura técnica de un equipo que esta temporada ha mostrado un retroceso en carácter y competitividad.

El Real Madrid, que atraviesa una delicada fase de transición, parece abocarse a un verano caluroso en el mercado de fichajes, en el que busca reconstruir un equipo capaz de recuperar el dominio a nivel nacional y europeo, tras una temporada marcada por la irregularidad y las decepciones.

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