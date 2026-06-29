Ya es oficial: un nuevo entrenador se suma a la lista de víctimas del Mundial

El nuevo director técnico renunció tras los malos resultados en el Mundial 2026.

La Federación Checa de Fútbol ha anunciado oficialmente la salida de mutuo acuerdo del seleccionador absoluto, Miroslav Kubík, tras los decepcionantes resultados en el Mundial.

La selección checa quedó eliminada en la fase de grupos tras sumar solo un punto en sus tres partidos del Grupo A. Además, el centrocampista Tomáš Souček tuvo que abandonar el torneo con muletas por un fuerte esguince de rodilla y tobillo sufrido ante México.

Kubík, que había asumido el cargo en diciembre y clasificado al equipo tras ganar dos tandas de penaltis en la repesca contra Dinamarca y la República de Irlanda, dejó el banquillo tras apenas seis meses.

Seis meses después de su llegada, el técnico renunció y criticó las «medias verdades» difundidas durante el torneo.

En su comunicado de dimisión, Kubík afirmó: «Tras el fracaso en el Mundial, del que asumo la responsabilidad como seleccionador, y tras analizar todas las circunstancias, he decidido presentar mi dimisión al presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Trond».

Tras un diálogo mutuo, el presidente aceptó mi propuesta y así concluyo mi trabajo con la selección. La campaña mediática de medias verdades en mi contra también influyó en mi decisión».

Concluyó: «En este contexto, mi labor al frente de la selección carece de sentido. Agradezco al presidente David Trond y al Consejo Ejecutivo su confianza».

También agradeció a Pavel Nedvěd, al cuerpo técnico y administrativo, al personal de la Federación y, sobre todo, a los jugadores: «Ha sido un honor dirigir la selección checa».

“Lamento que, tras la experiencia del Mundial, no pueda aplicar las ideas que tenía para el futuro. Gracias a los aficionados: su apoyo en la fase de clasificación y en el torneo ha sido excepcional y nunca lo olvidaré”.

Concluyó deseando éxito a la selección y a su sucesor, y prometiendo seguir apoyándola como un aficionado más.

La salida de Kubík se produce poco después de la del seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, quien había llevado a su país a vencer a la República Checa por dos goles a uno al inicio del torneo, antes de dimitir tras perder 1-0 con México y Sudáfrica, lo que impidió la clasificación.

Antes, Túnez había destituido a Sabri Lamouchi tras perder 5-1 contra Suecia en su único partido.