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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ya es oficial: un entrenador renuncia tras la eliminación del Mundial

S. Clarke
Escocia
Croacia vs Ghana
Croacia
Ghana
World Cup
Escocia

La Federación Escocesa de Fútbol anunció este domingo la dimisión de Steve Clark como seleccionador tras la eliminación del Mundial.

La agencia Reuters difundió el comunicado de la Federación, en el que se señala que «el entrenador más exitoso de la historia de la selección pone fin a casi siete años al frente del cuerpo técnico tras la eliminación del Mundial 2026».

Escocia regresó a la fase final tras 28 años, pero terminó tercera en su grupo.

Tras vencer a Haití en el debut, perdió contra Marruecos y Brasil y se quedó con 3 puntos.

Necesitaba que Ghana venciera a Croacia por al menos tres goles para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

La derrota de Ghana 1-2 ante Croacia confirmó su eliminación.

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