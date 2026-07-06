El club Al-Dir'iya ha anunciado el nombramiento del portugués Bruno Lage como entrenador del equipo, que se prepara para disputar su primera temporada en la Liga Profesional Saudí «Roshen».

El equipo ascendió por primera vez a la Liga Profesional Roshen bajo la dirección de Khalid Al-Atwi.

El club confía en su experiencia en Portugal, Inglaterra, Brasil y las competiciones europeas de la UEFA.

Lag, conocido por su fútbol ofensivo basado en la posesión y en el desarrollo de los jugadores, comenzó su carrera en 1997 en la cantera del Vitória de Setúbal.

Entre 2004 y 2012 formó jóvenes talentos en la cantera del Benfica y luego fue segundo de Carlos Carvalhal en Sheffield Wednesday y Swansea City.

En 2018 regresó al Benfica para dirigir al filial y, seis meses después, ascendió al primer equipo.

Asumió el banquillo cuando el equipo estaba a siete puntos del líder y lo llevó al título de Liga 2018-2019.

Fue elegido mejor entrenador de la liga 2018-2019 y galardonado como el mejor técnico portugués en 2019.

A lo largo de su carrera ha conquistado la Liga, la Copa de la Liga y la Supercopa de Portugal.

Además, se convirtió en el entrenador más rápido de la historia de la Liga portuguesa en alcanzar 25 victorias, logrando este hito en solo 27 partidos.

Además, impulsó la progresión de jóvenes como João Félix, Florentino Luís y Vero, y ya había dirigido a João Cancelo en la cantera.

João Cancelo llegó a definirlo como un segundo padre durante su formación.

Dirigió al Wolverhampton Wanderers y al Botafogo antes de regresar al Benfica en 2024.