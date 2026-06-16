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Ya es oficial: Renard, nuevo seleccionador de Túnez

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Sucesor de Sabri Lamouchi

La Federación Tunecina de Fútbol ha anunciado oficialmente el nombramiento del francés Hervé Renard como seleccionador nacional hasta el final del Mundial de 2026. Se incorporará esta tarde.

El contrato incluye una cláusula que permite renegociar su continuidad tras el Mundial, según los objetivos deportivos.

Ofrecerá su primera rueda de prensa en el campo de entrenamiento, media hora antes del primer entrenamiento, para presentar las líneas generales de su proyecto y su plan para recuperar el equilibrio del equipo.

Renard sustituye a Sabri Lamouchi tras la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut de las «Águilas de Cartago» en la Copa del Mundo 2026.

Renard, experto en situaciones de crisis, ha dirigido varias selecciones africanas y ganó la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015.

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Su experiencia se considera clave para recuperar la estabilidad antes del crucial duelo contra Japón, que empató 2-2 con Países Bajos en su debut.

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