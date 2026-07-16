Ya es oficial: Marruecos decide el destino de Mohamed Wahbi y responde a las acusaciones de conspiración

La Real Federación Marroquí de Fútbol ha decidido mantener a Mohamed Wahbi al frente de los «Leones del Atlas» tras la eliminación del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo quedó eliminado en cuartos de final tras perder 2-0 contra Francia.

La cuenta oficial de la Real Federación Marroquí de Fútbol publicó en «X» un vídeo de Abdelsalam Belkashour, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, tras la reunión de la junta directiva presidida por Fawzi Lakjaâ.

En sus declaraciones, Belqashour confirmó que se evaluó la participación de la selección en el Mundial 2026 y destacó que los «Leones del Atlas» lograron un hito importante, cuatro años antes de que Marruecos acoja el Mundial 2030.

Desmintió las acusaciones de falta de esfuerzo o conspiración contra algunos jugadores y destacó su actuación heroica durante todo el torneo.

Reiteró su confianza en Mohamed Wahbi para que siga al frente de la selección en la próxima etapa, despejando las dudas sobre su continuidad.

Wahbi, quien tomó las riendas en marzo tras sustituir a Walid Regragui, guió a los «Leones del Atlas» hasta cuartos antes de caer ante Francia.