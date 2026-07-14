El Arsenal inglés ha anunciado la marcha de uno de sus pilares, clave en el título de la Premier League que el club no conseguía desde la temporada 2003-2004.

El club ha confirmado el traspaso del extremo belga Leandro Trossard al Beşiktaş turco y le ha autorizado a viajar a Estambul para someterse a los reconocimientos médicos previos a la formalización del fichaje.

El Beşiktaş, por su parte, anunció la llegada del jugador: su avión aterrizará a las 19:30, hora local, en el aeropuerto internacional Atatürk para completar los trámites y firmar su contrato.

El traspaso se cerró en 17 millones de libras, con un pago inicial de 15,3 millones, más 1,7 millones en variables por objetivos, según «Sky Sports».

Desde su llegada a los “Gunners” se había convertido en pieza clave para Mikel Arteta: jugó 174 partidos, marcó 36 goles y dio numerosas asistencias.

La temporada pasada fue clave en la conquista de la Premier League, con 8 goles y 11 asistencias en 50 partidos, y ayudó al equipo a llegar a la final de la Liga de Campeones.