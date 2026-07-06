Ya es oficial: la Comisión de Apelación de la FIFA responde a la solicitud de Bélgica sobre el caso Balugon

La Comisión de Apelación de la FIFA respondió a la solicitud de la Federación Belga sobre la participación del estadounidense Folarin Balogun en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

La Federación Belga se opuso a que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara los octavos tras ser expulsado en el partido anterior.

La petición se produjo tras la revelación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien contactó con Gianni Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja, argumentando que la acción no merecía la expulsión y que EE. UU. debía jugar con su plantilla completa.

La FIFA respondió: «La Comisión de Apelación de la FIFA ha rechazado la solicitud de la Federación Belga sobre la suspensión de un año impuesta a Folarin Balogun tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina».

Además, el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA, Neil Eagleston (EE. UU.), no participó en la decisión.

Concluyó que la Federación Belga no es parte en el procedimiento y carece de legitimación para recurrir.