El marroquí Abdelrazak Hamdallah inicia una nueva etapa en la Liga Profesional Roshen tras brillar en los últimos años.

Previamente defendió los colores de Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Shabab, y dejó a los «Leones» tras su último enfrentamiento con el extremo belga Yannick Carrasco.

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El Al-Taawoun saudí confirmó en su cuenta de «X» el fichaje del delantero por una temporada.

El club publicó: «Feroz, audaz en ataque, imponente… Al-Sati se arma con la grada de los Lobos».

Con 156 goles, solo le supera el sirio Omar Al-Soma (162).



