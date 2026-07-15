El Zamalek mantiene su intención de acudir a la justicia para recuperar lo que le adeuda Ahmed Sayed «Zizo», tras la carta de la Federación Egipcia de Fútbol.

La decisión llega tras semanas de negociación, después de que la Comisión de Asuntos de los Jugadores de la Federación Egipcia de Fútbol archivara la denuncia que el futbolista había presentado contra el club.

El Zamalek recibió hoy una carta de la Federación que confirma el archivo de la denuncia del jugador, quien reclamaba salarios atrasados antes de su traspaso al Al-Ahly.

La decisión se adoptó tras revisar toda la documentación y concluir que la denuncia carecía de fundamento jurídico.

El club reitera, respecto a su reclamación por derechos publicitarios y de imagen televisiva del jugador durante su contrato, que seguirá todas las acciones legales civiles y penales para cobrar lo que le corresponde por esas apariciones y materiales publicitarios grabados».

Tras conocerse la resolución, la junta directiva del Zamalek, encabezada por Hussein Labib, agradeció a Kamal Shuaib, asesor jurídico del club, a su equipo y al departamento legal, dirigido por Mohamed Anani, así como a Sayed Mustafa, director del Departamento Jurídico, y a los abogados Osama Abdullah y Tarek Abdel Moneim, por su gestión profesional que ha permitido una resolución favorable».

Zizo denunció al Zamalek por impago tras fichar por el rival histórico, y el club respondió acusándolo de ausentarse de los entrenamientos antes de su traspaso.