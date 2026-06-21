Ya es oficial: El Shehat renueva con el Al-Ahly por dos temporadas

Hussein El-Shahat, jugador del Al-Ahly egipcio, ha renovado su contrato con los «Diablos Rojos» por dos temporadas.

El club lo anunció en su web oficial: «Hussein El-Shahat, jugador del primer equipo, ha renovado su contrato por las dos próximas temporadas, tras acordar todos los detalles».

El acto contó con la presencia de Wael Gomaa, director deportivo, y Essam Serageldin, responsable del departamento de fichajes.

El jugador expresó su deseo de seguir sumando títulos y hacer felices a los aficionados, a quienes agradece su constante apoyo.

El jugador llegó al Al-Ahly en enero de 2019 procedente del Al-Ain emiratí.



