Ya es oficial: el Real Madrid ficha a Cucurella hasta 2032

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Marc Cucurella, procedente del Chelsea, para la próxima temporada.

El club blanco emitió un comunicado: «El Real Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, quien se vinculará a nuestro club por las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032».

Según diversos medios, el club blanco pagará 55 millones de euros más 5 en variables.

Cocorela quería abandonar el Chelsea este verano; a pesar de la mejora con Xabi Alonso, el equipo no jugará competiciones europeas y él aspiraba a regresar a España.

Nunca ocultó su deseo, ya que estuvo a punto de fichar por el Barcelona y el Atlético de Madrid, pero el Real Madrid apareció de repente y cerró el acuerdo.