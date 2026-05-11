El director técnico Jordi Cruijff busca entrenador. Henk Spaan asegura en su columna de Het Parool que el Ajax ya tiene acuerdo con Míchel, técnico del Girona.

En su sección «Spaan da puntos», esta vez no califica a ningún jugador del Ajax, sino a Miguel Ángel Sánchez Muñoz, Míchel, a quien otorga un 8.

Escribe que el viernes recibió una llamada en la que, al parecer, quedó claro que Míchel será el nuevo entrenador del equipo de Ámsterdam. «El viernes por la noche recibí una llamada. En resumen: Míchel ya llegó a un acuerdo con el Ajax hace una semana». Sin embargo, admite que no pudo verificarlo.

Spaan elogia al técnico de 50 años, pero advierte que su preferencia por un portero que juegue con los pies podría chocar con la plantilla actual.

«Como entrenador, le gustan los porteros que participan en el juego. Inmediatamente pensé en ese tipo de portero y taché el nombre de Paes, con todo el respeto», concluye Spaan.

La semana pasada ya se relacionó expresamente a Míchel con el Ajax. Así, el experto en fichajes Fabrizio Romano ya insinuó que el Girona cuenta con su marcha e incluso tiene ya en mente posibles sustitutos.

Míchel ya dirigió al Rayo Vallecano, donde jugó diecisiete temporadas. Con ese club logró el ascenso a LaLiga, igual que con Huesca en 2020 y Girona en 2022. La temporada pasada llevó al Girona a la Champions League, pero ahora el equipo lucha por no descender: está a un punto de la zona de peligro y necesita un buen resultado el lunes ante el Vallecano.