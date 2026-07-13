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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Ya es oficial: el Manchester United ficha a un jugador del Chelsea

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A. Santos
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El contrato es válido hasta 2031

  El Manchester United ha anunciado el fichaje del brasileño André Santos, procedente del Chelsea, sin revelar los términos del contrato.

El club ha confirmado el fichaje del brasileño André Santos, procedente del Chelsea, sin revelar los términos del contrato.

El club publicó un vídeo en redes para presentarlo y comentó: «Los sueños se hacen realidad... y André Santos es la prueba».

El internacional brasileño ha firmado hasta 2031, con opción a un año más.

El jugador, de 22 años, ha pasado por las selecciones brasileñas hasta la sub-23 y ganó la Copa Mundial de Clubes en 2025.

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La temporada pasada disputó 43 partidos con el Chelsea y lideró a los centrocampistas sub-22 de la Premier en pases completados y pases hacia adelante por cada 90 minutos.

La temporada anterior estuvo cedido en el Estrasburgo, donde fue titular, marcó 11 goles y dio cinco asistencias.

El jugador afirmó: «Todo en el Manchester United es especial; es increíble unirme a un club así».

 «Como centrocampista, estoy ilusionado por aprender de Michael Carrick; es el técnico ideal para que dé el siguiente paso en mi carrera y haga realidad mis sueños».

«Todos me hablan de la ambición del club y del gran ambiente. Sé lo fuerte que es el equipo y tengo ganas de luchar juntos por los títulos más importantes».



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