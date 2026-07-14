Ya es oficial: el Manchester United anuncia el fichaje de un nuevo portero

El Manchester United anunció este martes el fichaje del portero Karl Darlow, pendiente de los trámites de inscripción.

El portero galés ha firmado un contrato hasta junio de 2028, con opción a un año más.

El portero, de 35 años, ha jugado 279 partidos en su carrera, 74 en la Premier League.

La pasada temporada fue titular en el Leeds United y dejó su portería a cero en cinco partidos.

Darlow declaró: «Estoy muy orgulloso de fichar por el Manchester United. Me uno a un excelente grupo de porteros y tengo muchas ganas de que nos motivemos mutuamente para garantizar que se mantengan los altos niveles que exige este club».

Y añadió: «Es una oportunidad especial; todos ven lo emocionante que es este momento para el club, y estoy deseando empezar a jugar para apoyar a mis compañeros y ayudar al equipo a seguir avanzando».

Jason Wilcox, director deportivo del Manchester United, añadió: «Karl ha demostrado su nivel, y su ética de trabajo lo convierte en un gran refuerzo para nuestra plantilla».

Y añadió: «Estamos muy contentos de incorporar a un jugador de su calidad y experiencia a nuestro excelente grupo de porteros».