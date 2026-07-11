Ya es oficial: el Manchester City fichó a la joya que quería el Arsenal

El Manchester City anunció este sábado el fichaje del extremo inglés Jeremy Monga, de 17 años, tras superar la competencia del Arsenal.

El joven internacional inglés, que ayer cumplió 17 años, firmó un contrato de cinco años y permanecerá en el club hasta 2031.

Formado en la cantera del Leicester desde los 9 años, destaca por su velocidad, regate, fuerza y olfato goleador, cualidades que le permitieron subir rápido de categoría.

Con quince años ya jugaba con el sub-21, demostrando su enorme talento.

Un talento que batió los récords de Bellingham

Con 15 años, 3 meses y 22 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar en la segunda división de la Premier League, ante el Aston Villa en noviembre de 2024.

Pocos meses después debutó en la Premier League, ingresando como suplente en la segunda parte del partido contra el Newcastle United, que terminó con una derrota 3-0 en abril de 2025.

Así se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar en la Premier, y acabó la 2024-2025 con siete partidos.

En la temporada 2025-2026 se convirtió en el jugador más joven en ser titular con el Leicester, en la Copa de la Liga ante el Huddersfield Town.

Días después se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Primera División inglesa (Championship), al anotar en la derrota 2-1 contra el Preston. con 16 años y 37 días, superando el récord del centrocampista inglés Jude Bellingham.

La elección perfecta

Munga mostró su alegría por fichar por el Manchester City y afirmó que la decisión le resultó clara desde el primer momento.

Munga declaró: «Cuando supe del interés del Manchester City, me di cuenta de inmediato de que era la opción ideal para mí... Para cualquier joven futbolista, fichar por este gran club es un sueño hecho realidad».

Y añadió: «El Manchester City ha sido el mejor club de Inglaterra en la última década y ha dado oportunidades reales a jugadores de la cantera como Phil Foden y Nico O’Reilly, lo que demuestra que el camino hacia el primer equipo es claro y accesible. Es un gran honor estar aquí y estoy muy contento de comenzar esta aventura».

Hugo Viana, director de fútbol del City, celebró el fichaje y lo describió como uno de los mayores talentos ingleses.

Viana declaró: «Jeremy es un jugador muy especial y ha demostrado un gran potencial a una edad temprana... Le hemos seguido de cerca durante su etapa en el Leicester City y estamos convencidos de que reúne todas las cualidades necesarias para seguir creciendo».

Y añadió: «Teniendo en cuenta que aún tiene solo diecisiete años, creemos que este paso supone el entorno ideal para su crecimiento... Estamos deseando apoyarle en cada etapa de su trayectoria con el Manchester City».

Una joya inglesa cambia de rumbo en el momento decisivo

Al cierre del comunicado, el City le deseó éxito con su nueva camiseta.

Según «The Athletic», el City lo fichó tras superar al Arsenal, que lo tenía casi cerrado.

Según el rotativo, el City actuó con rapidez y cerró un acuerdo que incluye 10 millones de libras por adelantado y otros 2,5 millones en variables, asegurándose así uno de los mayores talentos ingleses.