Ya es oficial: el jugador estrella del Ejército Real, sancionado tres meses por dopaje

El Real Ejército de Marruecos informó este viernes que la Comisión de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol suspendió a uno de sus jugadores más destacados por tres meses.

Mañana sábado disputará la ida de semifinales de la Liga de Campeones de África contra el Nahda Berkane.

El club informó en un comunicado: «En controles rutinarios contra el dopaje, la Comisión Africana Antidopaje detectó un resultado anómalo en el análisis de Zinedine El Drak tras un partido continental».

La Comisión de Disciplina de la Confederación Africana de Fútbol lo suspendió el 8 de abril de 2026 por tres meses, retroactivos al 9 de abril.

El jugador ha colaborado plenamente y consumió el producto sin saber que contenía sustancias prohibidas.

El club subraya que se trata de un caso aislado, ajeno a la disciplina que siempre ha mostrado el jugador.

Además, el jugador se ha sometido a múltiples controles antidopaje a lo largo de su carrera, tanto en competiciones nacionales como continentales, sin que se registrara ninguna infracción.

Finalmente, el club reitera su compromiso con las normas antidopaje y con los valores de integridad y profesionalidad, y adoptará las medidas que considere oportunas de acuerdo con su reglamento interno y la legislación vigente.



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