Ya es oficial: el Fenerbahçe ficha al defensa del Manchester City

El club turco Fenerbahçe ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa internacional holandés Nathan Aké, procedente del Manchester City inglés. El jugador inicia así una nueva etapa tras haber perdido protagonismo con los «Citizens» en los últimos meses, a pesar de que su contrato con el club inglés se extendía hasta 2027.

La decisión se tomó tras la eliminación de su selección en dieciseisavos del Mundial 2026, al perder los penaltis contra Marruecos.

El club turco emitió un comunicado oficial en el que anunciaba el fichaje y afirmaba: «Nuestro club ha cerrado el acuerdo con Nathan Aké, defensa de la selección holandesa, y el jugador ha firmado oficialmente su contrato. Nuestra nueva estrella, que representó a su país en la fase final del Mundial de 2026, se incorporará a la concentración del equipo en Austria tan pronto como finalice el parón internacional que se le ha concedido».

Con 62 partidos y 5 goles con Holanda, el defensa suma 175 encuentros y 10 tantos en el City desde 2020.

Fue pieza clave en la etapa más dorada del club, con la Liga de Campeones de 2023 y cuatro Premier Leagues.