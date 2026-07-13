La Federación Croata de Fútbol anunció este lunes a Slaven Bilić como nuevo seleccionador tras la salida de Zlatko Dalić.

Bilić ya dirigió al West Ham, al Beşiktaş y a los saudíes Al-Ittihad y Al-Fateh.

Según la web de la Federación Croata, ya lo dirigió entre 2006 y 2012.

Tras firmar el contrato, Bilić declaró: «Agradezco a la directiva de la Federación Croata la confianza que me han depositado y esta oportunidad de volver a dirigir a la selección de mi país».

Reconozco las altas expectativas tras la etapa de Zlatko Dalić, pero quien dirige a Croacia debe estar preparado, pues somos una nación que vive y respira fútbol con su selección».

«Confío en nuestros jugadores y quiero aportar energía, ambición y determinación para que Croacia siga en la élite».

Concluyó: «Estoy ilusionado y más preparado que nunca; soy un técnico más maduro y con más experiencia que en 2006, pero con el mismo entusiasmo y el deseo de que Croacia sea fuerte, valiente y triunfadora».